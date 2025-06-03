Fethiye'de Depremde Hayatını Kaybeden 14 Yaşındaki Afranur Günlü Toprağa Verildi

Fethiye'de Depremde Hayatını Kaybeden 14 Yaşındaki Afranur Günlü Toprağa Verildi
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8'lik deprem sonucu panikatak geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Afranur Günlü'nün cenazesi, düzenlenen törenle Eldirek Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, aile ve kamu yetkilileri katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki evinde, Akdeniz'de Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremde panikatak geçirip hayatını kaybeden 14 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi.

Depremde Çamköy Mahallesi Sarıosmanoğlu Caddesi'ndeki evinde panikatak geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 8. sınıf öğrencisi Afranur Günlü için cenaze töreni düzenlendi.

Günlü'nün naaşı, Eldirek Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye, Günlü'nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, arkadaşları, öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı.

Cenazenin ardından açıklama yapan Akbıyık, depremde 75 vatandaşın yaralandığını belirterek, "Biri ağır yaralı olmak üzere toplam dört vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Yapılarda bir yıkım söz konusu değil, sadece birkaç yapıda çatlaklar var." dedi.

Aras ise "Depremde, çok talihsiz bir şekilde 14 yaşındaki evladımızı kaybettik. Bazı küçük hasarlı binalarımız olsa da genel olarak Muğla'mız ve çevre illerimiz bu büyük afeti ucuz atlattı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
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