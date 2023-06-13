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Fethiye'de denizde sürüklenen tekne kıyıya yanaştırıldı

Fethiye'de denizde sürüklenen tekne kıyıya yanaştırıldı

Güncel Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kıyıya getirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kıyıya getirildi.

Edinilen bilgiye göre, 2 kişinin bulunduğu 12 metre uzunluğundaki bir teknenin Kızılada açıklarında sürüklendiği ihbarı üzerine KEGM'nin "KIYEM-5" isimli hızlı can kurtarma botu bölgeye sevk edildi.

Makina arızası yaptığı anlaşılan tekne, Karagözler Tersanesi'ne yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Fethiye Muğla Güncel Haberler

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