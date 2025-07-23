Fethiye'de Denizde Boğulma Olayı: Rıza Biçer Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Denizde Boğulma Olayı: Rıza Biçer Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil için denize giren Rıza Biçer, gözden kaybolduktan sonra sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Biçer, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Arkadaşlarıyla bölgeye tatile gelen Rıza Biçer, Foça Mahallesi Çalış Plajı'nda gece saatlerinde denize girdi.

Biçer'in gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik dalış timince sudan çıkarılan Biçer, bota alınarak kıyıda bekleyen sağlık ekibine ulaştırıldı.

Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Biçer, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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