Fethiye'de Denizde Boğulma Olayı

Fethiye'de Denizde Boğulma Olayı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde denize giren Rıza Biçer (25) boğuldu. Arkadaşının yardım çağrısıyla Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi, ancak Biçer kurtarılamadı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Rıza Biçer (25) serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Foça Mahallesi Koca Çalış Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Rıza Biçer'in uzun süre kumsala gelmemesi ve denizde de görememesi üzerine endişelenen arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ve sağlık görevlileri sevk edildi. Denizde yapılan aramada baygın halde sudan çıkarılan Biçer, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Biçer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Biçer'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Biçer'in arkadaşı ile birlikte tatil yapmak için Fethiye'ye geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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