Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı - Haberler

Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla deniz dibi temizliği yapıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla deniz dibi temizliği yapıldı. Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV) tarafından ilçenin turistik mahallesi Göcek'te düzenlenen etkinliğe ikisi Rus uyruklu 7 gönüllü dalgıç katıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla denizden lastik, metal, plastik, cam, şemsiye ve balık ağı gibi atıklar çıkarıldı. Dalış yaparak temizlik çalışmasına katılan MUÇEV Temsilcisi Ali İhsan Güner, Göcek'in dünyanın gözbebeği bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi. Temizlik adına farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Güner, çıkarılan atıkların gün boyunca limanda sergileneceğini kaydetti. AA / Ali Rıza Akkır - Güncel Türkiye Fethiye Göcek Muğla Güncel Haberler

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