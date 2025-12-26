Haberler

Fethiye Kaymakamlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliği protokolü

Fethiye Kaymakamlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında işbirliği protokolü imzalandı. Mahkumlar, gönüllü olarak kamuya yararlı işlerde çalışacak.

Fethiye Kaymakamlığı ile Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü yapıldı.

Yükümlülerin ücretsiz kamu hizmeti kapsamında Kaymakamlık birimlerinde çalıştırılması için işbirliği protokolü, Kaymakam Fatih Akkaya ile Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı tarafından imzalandı.

Protokol ile yükümlüler, mahkemeler tarafından mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla ücretsiz olarak kamuya yararlı bir işte çalıştırılacak.

Verilen kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü işlemleri, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Fethiye Kaymakamlığı işbirliğinde yerine getirilecek.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
