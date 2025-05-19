Fethiye'de Darbedilen Muhasebecinin Vakası: 3 Şüpheli Tutuklandı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, muhasebecilik yapan Perihan Deveci'nin, bir akaryakıt istasyonunda tekme ve yumruklarla darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheliler S.S., H.A. ve T.A. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gülgün AKYOKUŞ / FETHİYE (Muğla),