Fethiye'de Darbedilen Muhasebecinin Vakası: 3 Şüpheli Tutuklandı

Fethiye'de Darbedilen Muhasebecinin Vakası: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda darp edilen muhasebeci Perihan Deveci'nin olayıyla ilgili gözaltına alınan üç şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, muhasebecilik yapan Perihan Deveci'nin, bir akaryakıt istasyonunda tekme ve yumruklarla darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheliler S.S., H.A. ve T.A. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gülgün AKYOKUŞ / FETHİYE (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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