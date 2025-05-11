Fethiye'de Dalgıçlar Anneler Günü'nü Su Altında Kutladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, Anneler Günü'nü su altında kutladı.

Dalyan Koyu açıklarında gerçekleştirilen etkinlikte dalgıçlar Önder Diktaş, Alperen Beyaz ve Furkan Hündür ile Niky Grey yaklaşık 5 metre derinliğe dalış yaptı.

Dalgıçlar, su altında "Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" yazılı döviz açtı.

Su altında eli öpülen, çiçek ve hediye verilen Niky Grey'in temsili olarak Anneler Günü kutlandı.

Etkinlik, dalgıçlar tarafından su altında görüntülendi.