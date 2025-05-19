Fethiye’de Dalgıçlar 19 Mayıs'ı Deniz Dibinde Kutladı

Fethiye’de Dalgıçlar 19 Mayıs'ı Deniz Dibinde Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı deniz dibinde Türk bayrakları açarak kutladı. Dalgıçlar, Sarıyarlar Koyu açıklarında gerçekleştirdikleri dalışta '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun' yazılı döviz açtı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı deniz dibinde Türk bayrakları açarak kutladı.

İlçedeki bir dalış merkezindeki dalgıçlar, Sarıyarlar Koyu açıklarında 5 metreye dalış yaptı.

Önder Diktaş, Alperen Beyaz, Barış Safran ile Berkay Çetin, su altında "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" yazılı döviz açtı.

Dalgıçlar ayrıca Türk bayraklarıyla temsili "tören geçişi" yaptı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk sonrası çok çarpıcı iddia: UEFA'da yarı final oynardı

Şampiyonluk sonrası çok çarpıcı iddia: UEFA'da yarı final
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı

Fenerbahçe'nin olaylı maçında tribünler sadece 1 futbolcuyu alkışladı
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim

Maç sonu söyledikleriyle taraftarları çıldırttı
Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi

Şampiyon olduktan saniyeler sonra yeni hedefini açık açık söyledi
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.