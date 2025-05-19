Fethiye’de Dalgıçlar 19 Mayıs'ı Deniz Dibinde Kutladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı deniz dibinde Türk bayrakları açarak kutladı.

İlçedeki bir dalış merkezindeki dalgıçlar, Sarıyarlar Koyu açıklarında 5 metreye dalış yaptı.

Önder Diktaş, Alperen Beyaz, Barış Safran ile Berkay Çetin, su altında "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" yazılı döviz açtı.

Dalgıçlar ayrıca Türk bayraklarıyla temsili "tören geçişi" yaptı.