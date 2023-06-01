Fethiye'de çoban çiftin öldürülmesi davasında sanık beraat etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çobanlık yapan Paslı çiftinin 9 Mart 2016'da av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 14 aydır tutuklu yargılanan sanık beraat etti.

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu A.V, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşma salonunda tarafların avukatları ile Cahit (44) ve Hatice Paslı (38) çiftinin yakınları hazır bulundu.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığa "çifti tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla 2 kez ağırlaştırılırmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Duruşmada söz verilen sanık A.V, hakkındaki iddiaları reddederek, "Kimseyi öldürmedim, çalınan tüfeğimin oraya nasıl gittiğinin araştırılmasını istiyorum. Olay saatinde nerede olduğum telefon sinyallerinden bellidir." dedi.

Sanık avukatı Bülent Demen mütalaaya karşı savunmasında dosyadaki delillerin yetersiz olduğunu, beraat kararı verilmesi ve müvekkilinin tahliye edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, A.V'nin iki kez cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de yapılan yargılama ve toplanan delillere göre suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verdi.

Sanığın tahliyesi yönünde verilen karara mahkeme başkanının muhalefet şerhi düştüğü, kararın oy çokluğu ile alındığı kaydedildi.

Olay

Mendos Dağı'nda motosikletiyle antrenman yapan Türkiye Enduro Şampiyonu Serkan Özdemir ve ABD'den gelen sporcu arkadaşı, 9 Mart 2016'da Alışlıbaşı mevkisinde çobanlık yapan Cahit ve Hatice Paslı çiftinin cansız bedenini bulmuş, durum jandarmaya bildirilmişti.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının dosyanın yeniden ele alınması talimatıyla çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 8 Mart 2022'de 12 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden 11'i serbest bırakılmış, öldürülen çiftin arkadaşı olduğu belirlenen A.V, 9 Mart 2022'de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, hakkında "tasarlayarak birden fazla kişiyi öldürmek" suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.