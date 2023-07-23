Fethiye'de çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle yangın otluk ve sazlık alana sıçradı. Yangında bir elektrikli skuter kullanılamaz hale geldi.