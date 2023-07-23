Fethiye'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otluk ve sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şahit Fethiye Bey Parkı'nın yanındaki otluk alanda ilk belirlemeye göre sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Rüzgar ve sıcak hava nedeniyle alevler kısa sürede sazlıklara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Alanda kuru bulunan bir çadır itfaiyenin müdahalesiyle yangından zarar görmedi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bir elektrikli scooter kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA