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Fethiye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Katrancı koyundaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Fethiye Muğla Güncel Haberler

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