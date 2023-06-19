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Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü

Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü

Güncel Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ölüdeniz Mahallesi Gemiler Koyu mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 1 helikopter, arazöz ve orman işçileriyle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Ölüdeniz Mahallesi Fethiye Muğla Güncel Haberler

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