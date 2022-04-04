Fethiye'de çeşitli suçlardan hükümlü 6 kişi yakalandı
AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çeşitli suçlardan hüküm giydiği için aranan 6 kişi yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde çeşitli suçlardan hüküm giydiği için aranan 6 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan 6 hükümlü gözaltına alındı.
Hükümlüler, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel