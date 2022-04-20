Fethiye'de caretta carettaların yumurta bıraktığı kumsal temizlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fethiye'de caretta carettaların yumurta bıraktığı kumsal temizlendi

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
 - Güncelleme:

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların üreme alanlarından Çalış Plajı'nda temizlik çalışması yapıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların üreme alanlarından Çalış Plajı'nda temizlik çalışması yapıldı.

Çalış Turizm Tanıtma Derneği ekiplerince Foça Mahallesi'ndeki plaj, traktöre bağlanan taş toplama ve kum eleme aracıyla temizlendi.

Dernek Başkanı Mete Ay, yaptığı açıklamada, geçen yıl salgın nedeniyle kumsalda temizlik çalışması yapılmadığını söyledi.

Yapılan temizlikle hem insanların kumsalı daha güzel kullanacağını hem de kaplumbağaların daha rahat yuva yapacağını vurgulayan Ay, "Bölge doğal güzellikleri ve caretta carettalar için tercih ediliyor. Bunları korumazsak turizm de sona erer. Son iki aydır bölgede çevre temizliği yapıyoruz. Yapılan bu temizlikle kumun kalitesi de artıyor." dedi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title