Fethiye'de boşanma tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine giden Özcan Aybey (41), çıkan tartışmada kayınpederi Şükrü Aysu (53) ve kayınvalidesi Adile Aysu (52) ile araya giren komşuları Muhammet Akbaba'yı (49) tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan Aybey, aralarında husumet bulunan Esat Ulu ve Serdar Genç'i de evlerinde tabancayla yaraladı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Kayaköy Mahallesi'nde meydana geldi. 15 Temmuz gazisi Özcan Aybey, boşanma aşamasındaki eşi Nazlı Aybey'in (25) babası Şükrü Aysu'nun evinin önüne gitti. Aybey ve Şükrü Aysu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sesleri duyan Şükrü Aysu'nun eşi Adile Aysu da dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Evin yanındaki dükkanın sahibi Muhammet Akbaba da kavgayı görüp, ayırmak için araya girdi. Bu sırada Özcan Aybey, yanında getirdiği tabancayla kayınpederi Şükrü Aysu, kayınvalidesi Adile Aysu ve komşuları Muhammet Akbaba'ya peş peşe ateş edip, kaçtı. Olay sırasında evde bulunan ve silah seslerini duyan eşi Nazlı Aybey durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, Aysu çiftinin hayatını kaybettiğini belirlerken, Akbaba ise hastaneye kaldırıldı. Ancak Muhammet Akbaba da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

2 KİŞİYİ DAHA VURDU

Olay yerinden kaçan Özcan Aybey, aralarında husumet bulunan Esat Ulu ve Serdar Genç'in yaşadığı eve gitti. Ulu ve Genç'i de silahla yaralayan Aybey, otomobiliyle kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

OTOMOBİLİ TERK EDİLMİŞ BULUNDU

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Özcan Aybey'in kaçtığı otomobili, ormanda terk edilmiş halde buldu. Ekiplerin şüpheliyi arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdığı bildirilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.