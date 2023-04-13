Fethiye'de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren Tanju Acar'a yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Fethiye'de eşi Selvan Acar'ı bıçaklayarak öldüren Tanju Acar'ın akıl sağlığı yerinde olmadığı iddiasıyla yapılan itiraz sonucu İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda cezai sorumluluğunu etkileyecek derecede bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadı. Yeniden Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan Acar'a yine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Selvan Acar'ı (25) bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Tanju Acar (33), akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle istinaf mahkemesine yapılan itiraz üzerine, yeniden Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporda cezai sorumluluğunu etkileyecek derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliğinin saptanmadığı belirtilen Acar'a yine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay, 6 Aralık 2020 tarihinde Fethiye ilçesi Pazaryeri Mahallesi 446 Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi ev kadını Selvan Acar'dan haber alamayan yakınları, evine gitti. Zile basan yakınları, kapıyı açan olmayınca açık olan balkon kapısından eve girdi. Selvan Acar'ı kanlar içinde koltukta hareketsiz bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede Selvan Acar'ın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Polis, cinayet şüphelisi olarak Acar'ın boşanma aşamasındaki 9 yıllık eşi Tanju Acar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Antalya Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Tanju Acar'ı cinayetten bir gün sonra Kaş ilçedeki ormanda saklandığı çalılıklar arasında yakalayıp, gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Acar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tanju Acar hakkında 'üst soyu kasten öldürme' suçundan Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 19 Kasım 2021 tarihinde görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Acar'a indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti verilen kısa aranın ardından kararını açıklayıp, sanık Tanju Acar'ı tekrar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına da karar verdi.