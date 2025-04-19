Fethiye'de Bisikletliye Çarpan Sürücü Tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde üç bisikletliye çarpan otomobil sürücüsü, bir bisikletlinin ölümüne sebep olduktan sonra tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle çarptığı 3 bisikletliden birinin hayatını kaybetmesine neden olan sürücü tutuklandı.
Fethiye-Muğla kara yolunda dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ali T'nin (70) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kazada yaşamını yitiren Özgür Alkan'ın cenazesi ise ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Fethiye-Muğla kara yolunda Ali T. idaresindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, dün Göcek mevkisinde aynı yönde giden bisikletlilere çarpmış, kazada yaralanan bisiklet sürücüleri Özgür Alkan (47), Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim (42), sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.
Alkan, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, otomobil sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.