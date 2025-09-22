Haberler

Fethiye'de Otomobil Kazası: Sürücü Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çarptığı elektrikli bisikletliyi ağır yaralayan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Şehit Cengiz Topçu Caddesi'nde yaşanan kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü M.O, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Tuna D'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

M.O. idaresindeki 48 AUG 043 plakalı otomobil dün, Şehit Cengiz Topçu Caddesi'nde bisikletiyle seyreden Tuna D'ye çarpmış, ağır yaralanan bisikletli hastaneye kaldırılmıştı. Kazanın ardından kaçan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
