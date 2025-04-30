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Fethiye'de Bisikletli Sürücüden Şaşırtan Manzara

Fethiye'de Bisikletli Sürücüden Şaşırtan Manzara
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Muğla Fethiye'de bir sürücü, bisikletiyle giderken bir eliyle bavulunu taşırken diğer eliyle bisikleti kullandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Bu durum hem sürücüyü hem de diğer trafikteki araçları tehlikeye attı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, seyir halindeki bir sürücüsü bir eliyle bisikleti kullanırken, diğer eliyle bavul taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda, dün, bisikletiyle ilerleyen bir sürücü, bir eliyle tekerlekli bavulunu sürükleyerek taşırken diğer eliyle de bisikleti kullandı. Bisikletli hem kendi canını hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı. Bisikletli vatandaşın rahat tavırları dikkat çekerken, trafikteki diğer sürücüler de olup, biteni şaşkın bakışlarla izledi. O anlar çevredeki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

O anları görüntüleyip, sosyal medyada paylaşan Ufuk Kahya, "Böyle bir manzara beklemiyordum. Gördüğümde şaşırdım ve hemen cep telefonumla kayda aldım" dedi. Bisikletli vatandaşın rahat tavırları dikkat çekerken, trafikteki diğer sürücüler de şaşkın bakışlarla izledi.

Haber: Gülgün AKYOKUŞ / FETHİYE (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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