FETHİYE'DE BİSİKLET YOLUNDAN GİDEN SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ Güncel Haberler MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bisiklet yolunda araç kullanan sürücüye polis ekiplerince 819 lira para cezası kesilirken, araç otoparka çekildi. MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bisiklet yolunda araç kullanan sürücüye polis ekiplerince 819 lira para cezası kesilirken, araç otoparka çekildi. Bunun yanı sıra sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı. Fethiye'de sahil bandında bisiklet yolunda bir aracın seyir halinde ilerlediğini görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler T.G. (69) idaresindeki 48 PT 741 plakalı otomobili durdurdu. Ekiplerce araç sürücüsü T.G.'ye 819 lira cezai işlem uygulandı. Bunun yanı sıra ehliyetine el konulan T.G. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı. Öte yandan, polis ekipleri arabayı otoparka çekti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Tragger Fethiye Güncel Haberler

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