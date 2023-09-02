Fethiye'de Bisiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Fethiye'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Fethiye- Muğla karayolu, Çiftlik Mahallesi'nde Görkem Eker idaresindeki 34 DPA 988 plakalı otomobil, Suzan Özçelik'in (33) kullandığı bisiklete çarptı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Özçelik, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı. - MUĞLA