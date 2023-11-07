Fethiye'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 yaşamını yitirdi.
Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'nda iki taraf arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın dönüştüğü kavgada bıçaklanan Serdar Çavuş'un (31) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaçan şüpheliler A.Ç. (21) ile M.T. (33) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel