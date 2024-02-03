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Fethiye'de beton mikseri çarptı, yaya ağır yaralandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaya ağır yaralandı. Beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaya ağır yaralandı.

B.B. idaresindeki 48 HU 074 plakalı beton mikseri, Çatalarık Mahallesi Çatalarık Köprüsü mevkisinde, yaya Ecenur Götür'e (21) çarptı.

Yaklaşık 20 metre sürüklenen Götür yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Götür'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Beton mikserinin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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