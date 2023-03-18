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Fethiye'de beton deposunda çıkan yangın söndürüldü

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Fethiye'de beton deposunda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir beton deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir beton deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karagedik Mahallesi'ndeki beton deposunun ana santralinden duman yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Depoda hasara yol açan yangının elektrik aksamından çıktığı belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Fethiye Muğla Güncel Haberler

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