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Fethiye'de bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçeleri Fethiye, Bodrum ve Ula'da geçiren turistler trafikte yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçeleri Fethiye, Bodrum ve Ula'da geçiren turistler trafikte yoğunluğa neden oldu.

Tatil boyunca il genelinde polis ve jandarma ekipleri turizm merkezlerinin gidiş ve dönüş istikametlerinde trafik uygulaması yapıyor.

Kurban Bayramı tatilini Fethiye ilçesinde geçirmek isteyenler, Fethiye-Ölüdeniz yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Kara yolundaki kavşaklarda jandarma ekipleri önlem aldı. Zaman zaman duran trafikteki akış, kolluk kuvvetlerince kontrollü olarak sağlandı.

Uzun süre kuyrukta beklemeyi istemeyen bazı tatilciler de araçlarını yol kenarlarına park etti ve yürüyerek denize ulaşmaya çalıştı.

Bodrum'da da Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Gümbet Kavşağı ve Yokuşbaşı mevkisi ile Konacık istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ula'da ise Akyaka'da zaman zaman durma noktasına gelen trafiğe jandarma ekipleri müdahale ediyor.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Kurban Bayramı Jandarma Fethiye Ula Güncel Haberler

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