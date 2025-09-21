Fethiye'de Çocuklara Bisiklet Eğitimi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında hazırlanan özel parkurda çocuklar pedal çevirdi.

Fethiye Belediyesince düzenlenen etkinlikte, Şehit Fethi Bey Parkı'nda çocuklar ile ailelerine bisiklet kullanımı ve trafik kuraları anlatıldı.

Daha sonra burada kurulan özel parkurda, çocuklar pedal çevirdi. Ailelere ise çocukları spora yönlendirme ve güvenli sürüş konularında eğitim verildi.

Öte yandan ilçede Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında koşu da düzenlendi.