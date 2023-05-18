Fethiye'de Atık Tekstil Kumbaraları Yenileriyle Değiştirildi

Fethiye Belediyesi tarafından atık tekstillerin toplanarak biriktirilmesi ve geri dönüşüm sürecine dahil edilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında kentteki kumbaralar yenileriyle değiştirildi.

Fethiye Belediyesi tarafından atık tekstillerin toplanarak biriktirilmesi ve geri dönüşüm sürecine dahil edilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında kentteki kumbaralar yenileriyle değiştirildi.

Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen sıfır atık çalışmaları çerçevesinde tekstil atıklarının geri kazanımına önem verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda sokak ve caddelerdeki ekipmanların sayısı artırılarak 180 adet yeni kumbara yerleştirildi.

Vatandaşlar, küçülen, eskiyen, yıpranan kıyafet ve ayakkabı gibi atıklarını kumbaralara atarak sıfır atık kampanyasına destek olabilecek.