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Fethiye'de Arızalanan Tekne Kıyı Emniyeti Tarafından Kurtarıldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 3 kişi bulunan 15 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-5 tahliye botu tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 3 kişi bulunan 15 metre uzunluğundaki tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-5 tahliye botu kurtardı.

Fethiye Körfezi açıklarında seyrederken makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu 15 metrelik tekneyi yedekleyerek Fethiye'deki özel bir marinaya yanaştırdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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