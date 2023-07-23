Fethiye'de Arızalanan Tekne Kıyı Emniyeti Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 3 kişi bulunan 12 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-5 tahliye botu tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 3 kişi bulunan 12 metre uzunluğundaki tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-5 tahliye botu kurtardı.

Fethiye Gemiler adası açıklarında seyrederken makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu 12 metrelik tekneyi yedekleyerek Fethiye'ye güvenli bir şekilde yanaştırdı. - MUĞLA