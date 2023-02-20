Fethiye'de aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı Güncel Haberler Fethiye ilçesinde hakkında 26 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sahte kimlik kullandığı belirlenen hükümlü yakalandı. Fethiye ilçesinde hakkında 26 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sahte kimlik kullandığı belirlenen hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "birden fazla kişi ile tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma veya taşıma" suçlarından 26 yıl 9 ay hüküm giymiş M.Y'nin ilçede olduğunu tespit etti. Konakladığı apartta gözaltına alınan M.Y'nin üzerinden sahte kimlik çıktı. Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Hisarcık Fethiye Güncel Haberler

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