Fethiye'de aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı - Haberler

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Fethiye'de aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Fethiye'de aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sahte kimlik kullandığı belirlenen hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sahte kimlik kullandığı belirlenen hükümlü yakalandı.

Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 22 yıl hüküm giymiş S.K'nin ilçede olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan S.K'nin üzerinden sahte kimlik çıktı.

Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Kaçakçılık Fethiye Muğla Güncel Haberler

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