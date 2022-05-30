Fethiye'de aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı - Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sahte kimlik kullandığı belirlenen hükümlü yakalandı.

Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 22 yıl hüküm giymiş S.K'nin ilçede olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan S.K'nin üzerinden sahte kimlik çıktı.

Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.