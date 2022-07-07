Fethiye'de aranan 4'ü hükümlü, 6 kişi yakalandı
AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde aranan 4'ü hükümlü, 6 kişi yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde aranan 4'ü hükümlü, 6 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de olduğu 6 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel