Fethiye'de aranan 4'ü hükümlü, 6 kişi yakalandı - Haberler

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Fethiye'de aranan 4'ü hükümlü, 6 kişi yakalandı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Fethiye'de aranan 4'ü hükümlü, 6 kişi yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde aranan 4'ü hükümlü, 6 kişi yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde aranan 4'ü hükümlü, 6 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de olduğu 6 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Fethiye Muğla Güncel Haberler

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