Fethiye'de aranan 4'ü hükümlü, 6 kişi yakalandı Muğla'nın Fethiye ilçesinde aranan 4'ü hükümlü, 6 kişi yakalandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde aranan 4'ü hükümlü, 6 kişi yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de olduğu 6 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 hükümlü, cezaevine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. AA / Ali Rıza Akkır - Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Fethiye Muğla Güncel Haberler

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