Fethiye'de aranan 2 hükümlü yakalandı - Haberler

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Fethiye'de aranan 2 hükümlü yakalandı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Fethiye'de aranan 2 hükümlü yakalandı

Fethiye ilçesinde çeşitli suçlardan hüküm giydiği için aranan 2 kişi yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Fethiye ilçesinde çeşitli suçlardan hüküm giydiği için aranan 2 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan 2 hükümlü gözaltına alındı.

Hükümlüler, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Fethiye, JASAT, Güncel, Haberler

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