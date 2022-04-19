Fethiye'de aranan 2 hükümlü yakalandı
AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Fethiye ilçesinde çeşitli suçlardan hüküm giydiği için aranan 2 kişi yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Fethiye ilçesinde çeşitli suçlardan hüküm giydiği için aranan 2 kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan 2 hükümlü gözaltına alındı.
Hükümlüler, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel