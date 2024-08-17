Fethiye'de apartman deposunda çıkan yangın otomobile sıçradı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan bir apartmanın deposunda çıkan yangın, kısa sürede yayılarak park halindeki otomobile sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucunda depo kullanılamaz hale gelirken, otomobilde hasar meydana geldi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde apartmanın deposunda çıkan ve otomobile sıçrayan yangın söndürüldü.
Akarca Mahallesi 826. Sokaktaki bir apartman deposunda yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, park halindeki otomobile sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, depo kullanılamaz hale geldi, otomobilde hasar oluştu.