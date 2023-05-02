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Fethiye'de anasınıfı ve kreş öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Fethiye'de anasınıfı ve kreş öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Güncel Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde emniyet ekiplerince anasınıfı ve kreş öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde emniyet ekiplerince anasınıfı ve kreş öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, anasınıfı ve kreşlerde trafik bilincinin aşılanması, trafik işaret ve ışıkları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Temel eğitimlerin ardından çocuklar, nostaljik polis aracı ve motosikletlere binerek hem eğlendi hem de uygulamalı eğitim aldı. Eğitim sonunda çocuklar, polis eşliğinde dans etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Gökhan Kam, çocuklara trafik bilincini aşılamak için eğlenceli aktiviteler yaptıklarını söyledi.

Kam, çocuklara kalıcı bilgiler aktarmaya çalıştıklarını, okullarda ve trafik eğitim parkında eğitimlerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Trafik Haftası Fethiye Muğla Güncel Haberler

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