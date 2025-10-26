Fethiye'de Ambulansla Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ambulansla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumu iyi.
Y.A.T. idaresindeki 48 GZ 193 plakalı hafif ticari araç, Fethiye-Muğla kara yolu Çatalarık Kavşağı'nda hasta taşıyan 48 AFN 672 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen ambulansla çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ile kaza yapan ambulanstaki hasta, diğer ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel