Fethiye'de Alzheimer Hastaları İçin Özel Sergi Açıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Alzheimer hastaları tarafından üretilen eserlerin sergilendiği 'Sevgiyle Üretiyorum' adlı sergi açıldı. Sergi, Alzheimer Farkındalık Haftası kapsamında gerçekleştirildi ve davetlilerin yanı sıra hastalar ve yakınları katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Alzheimer hastaları tarafından yapılan ürünler için sergi açıldı.

Fethiye Alzheimer Derneğince dernek binasında Alzheimer Farkındalık Haftası kapsamında düzenlenen sergide, hastaların bir yıl boyunca ürettikleri çeşitli çalışmalar yer aldı. "Sevgiyle Üretiyorum" adı verilen serginin açılışında müzisyen Özgün Mühür de şarkı seslendirdi.

Sergiye davetliler, Alzheimer hastaları ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
