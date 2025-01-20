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Fethiye'de Akaryakıt Taşıyan Kamyonette Yangın

Fethiye'de Akaryakıt Taşıyan Kamyonette Yangın
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, akaryakıt taşıyan bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akaryakıt taşıyan kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

Göcek Mahallesi'nde akaryakıt taşıyan 48 PE 358 plakalı kamyonetin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Fethiye ile Dalaman ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hızla yayılan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Yangın nedeniyle kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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