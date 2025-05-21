Fethiye'de AK Parti İlçe Başkanlığına Taşlı Saldırı

Fethiye'de AK Parti İlçe Başkanlığına Taşlı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, maskeli bir kişi AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulundu. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki AK Parti İlçe Başkanlığı binasına, şapkalı ve maskeli bir kişi taşlı saldırıda bulundu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Fethiye'de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulundu. Binanın camı kırılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırıyı yüzünü maske ile gizleyen şapkalı bir kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde; şüphelinin yürüyerek parti binası önüne geldiği, elindeki taşı binanın camına fırlattığı, ardından taşı yerden alarak tekrar cama attığı görüldü.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türk bayrağını yakmaya çalışan şüpheli yakalandı! Bakın üstünden ne kimliği çıktı

Bayrağımıza el uzatan hain yakalandı! Bakın üstünden ne kimliği çıktı
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor

Baba ile oğlunun yakıldığı olayda gizem çözülüyor! Telefon detayı
Bodrum otel ve plaj fiyatları cep yakıyor

Tatilcilerin cebi yanacak! Bodrum'da plaj fiyatı akılalmaz boyutta
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112'yi aramış

Kardeşine kurşun yağdırdı, daha sonra yaptığıyla pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.