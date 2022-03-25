Son dakika haber: Fethiye'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
AA - Güncel
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Son dakika haberi... Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeklerin saldırısından kurtulmak için çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeklerin saldırısından kurtulmak için çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Foça Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir kedi, köpeklerin saldırısından korkarak çıktığı çam ağacında mahsur kaldı.
Hayvanın ağaçtan inemediğini fark eden vatandaşlar, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.
Merdivenle ağaca çıkan itfaiye görevlileri hayvanı kurtardı.
Kedi, Hayvan Eğitim Destek Derneği (HAYED) görevlilerine teslim edildi.