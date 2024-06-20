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Fethiye'de ağaca çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekibince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kübra U. yönetimindeki 17 AGC 891 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Göcek mevkisinde yol kenarındaki çam ağacına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekibince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Fethiye Muğla Otomobil Güncel Haberler

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