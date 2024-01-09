Üye Girişi
Haberler

Fethiye'de adada rahatsızlanan kişi Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi

Güncelleme:
Abone Ol

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Şövalye Adası'nda rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi ve hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde adada rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Şövalye Adası'nda bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.

Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi yapılan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şövalye Adası Fethiye Muğla Güvenlik Sağlık Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title