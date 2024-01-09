Fethiye'de adada rahatsızlanan kişi Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Şövalye Adası'nda rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi ve hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde adada rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Şövalye Adası'nda bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.
Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi yapılan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.