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Fethiye'de açılacak su altı resim sergisinin geliri depremzedelere bağışlanacak

Fethiye'de açılacak su altı resim sergisinin geliri depremzedelere bağışlanacak

Güncel Haberler

Fethiye ilçesinde açılacak su altı resim sergisinden elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.

Fethiye ilçesinde açılacak su altı resim sergisinden elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.

Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV), Aqua Lykia Dalış Okulu ile Beach Of Lagoon işbirliğinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı'nda su altı resim sergisi düzenlenecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, dalgıçların su altında görüntüleyeceği resimlerin satışından elde dilen gelir depremzedelere aktarılacak.

Etkinlik günü, su sporları gösterileri de yapılacak.

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Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Ölüdeniz Mahallesi Fethiye Muğla Güncel Haberler

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