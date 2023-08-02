Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye- Marmaris ve Bodrum ilçelerinde görev alacak olan acil müdahale tekneleri tanıtıldı. Türkiye'de denize kıyısı en fazla olan il olma özelliği taşıyan Muğla'da muhtemel bir yangında denizden müdahalede bulunabilecek ve denizi temizleme özelliği olan tekneler tanıtıldı.

Fethiye'de acil müdahale teknelerinin tanıtımı yapıldı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye- Marmaris ve Bodrum ilçelerinde görev alacak olan acil müdahale tekneleri tanıtıldı.

Türkiye'de denize kıyısı en fazla olan il olma özelliği taşıyan Muğla'da muhtemel bir yangında denizden müdahalede bulunabilecek ve denizi temizleme özelliği olan tekneler tanıtıldı. Fethiye Limanı'nda gerçekleşen tanıtım töreninde 2 adet manevra gücü yüksek olan acil müdahale- yangın söndürme özelliği olan botlar ile deniz temizleme - yangın söndürme özelliği bulunan tekne tanıtıldı. Deniz temizleme özelliği bulunan teknenin Fethiye'de görev yapacağı belirtildi. Diğer iki bot ise Marmaris ve Bodrum'da görev yapacak. Tanıtım töreninin ardından yangın söndürme ve yaralı kurtarma tatbikatı yapan teknelerle vatandaşlardan tam not aldı. Deniz temizleme özelliği olan tekneye binen heyet, Fethiye Körfezinde kısa bir tur attı. Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hüseyin Erol, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Muğla'mıza 3 adet acil müdahale teknesi kazandırdık. En donanımlı tekne Fethiye'de olacak. Mazot akıtıldığında etrafında dolanarak mazotun dağılmasına engel olacak. Tekneler Fethiye, Marmaris ve Bodrum'da hizmet verecek. Muğla, Akdeniz'de kıyısı olan 9 ülkeden daha fazla kıyı uzunluğuna sahip. Yıllarca kilometrenin 1424 kilometre olduğunu söylemiştik. Son zamanlarda Üniversite hocalarının yaptığı yeni ölçümle 1727 kilometre. Bu kadar uzun bir kıyıya sahip olan Muğla'da deniz, kıyı ve teknelerle ilgili bir takım tedbirler ve yatırımlar yapmalıydık. Yangın ve çöp ile ilgili yapılması gerekenler vardı. Üç tekne ile bu konudaki açığımızı kapattık. Gönül rahatlığı ile hizmet verebiliyoruz" dedi.