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Fethiye'de Acil Durum Tatbikatı Gerçeği Aratmadı

Fethiye'de Acil Durum Tatbikatı Gerçeği Aratmadı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılan afet ve acil durum uygulama tatbikatında, senaryo gereği bir üniversite kampüsünde çıkan yangın sonrası, yaralılar hastaneye getirildi. Tatbikat, acil müdahale süreçlerini test etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hastanede yapılan afet ve acil durum uygulama tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Fethiye Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği ilçede bulunan bir üniversite kampüsünde yangın çıktı.

Yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 32 kişi ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi acil servisine getirildi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) destekleriyle yaralılara yeşil, sarı, kırmızı ve siyah kodlarla öncelik sırasına göre müdahale edildi.

Senaryoya göre yaralılardan 3'ü hayatını kaybederken, 24 kişinin hafif, 4 kişinin orta, 1 kişinin de ağır yaralı olduğu belirtildi.

Tatbikat sayesinde acil müdahalede karşılaşılacak sorunları tespit edip, önlem alacaklarını söyleyen Fethiye Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. İlhan Nazlısöz, tatbikatın başarıyla tamamlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
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