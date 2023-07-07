- Fethiye'de abart egzoz ve modifiye denetimi yapıldı

Fethiye'de trafik polisinden "Huzurlu Sokaklar" projesi

MUĞLA - Fethiye'de trafik polisleri "Huzurlu Sokaklar" projesi çerçevesinde denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler gürültü kirliliği yapan ve modifiyeli araç kullanan sürücülere 120 bin 106 TL idari para cezası kesti.

Fethiye'de trafik polislerinin abart egzozlu araçlar üzerinde denetimleri bütün hızıyla devam ediyor. "Huzurlu Sokaklar" projesi çerçevesinde Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, abart egzoz ve modifiyeli araç denetimi yaptı. Polis ekipleri standart dışı egzoz takan, fazla ses çıkaran ve yönetmeliğe aykırı modifiye yapan otomobil ve motosikletleri durdurarak, kontrollerini yaptı. Polislerden kaçmak için birçok farklı elektronik düzenek hazırlayan araç sahipleri tek tek tespit edildi. Uygulamada 167 araç denetlenirken, 55 araca ceza kesildi. Gürültü kirliliği yapan ve modifiyeli araç kullanan sürücülere 120 bin 106 TL idari para cezası kesilerek, araçları çekici ile otoparka çekildi. Sürücülere abart egzoz ve yönetmeliğe aykırı modifiyeleri sökerek yasalara uygun hale getirmeleri uyarısında bulunuldu.

Denetimlerin ilçe genelinde devam edeceğini kaydeden, Fethiye Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amiri Gökhan Kam, vatandaşların sokaklarda huzur içinde yaşamaları için özellikle abartı egsoz ve yasak donanımlı araçlar üzerinde denetimleri arttırdıklarını ve tespit edilen araçla ve sürücülere gerekli cezai işlemleri uygulayarak araçları men ettiklerini belirtti.