Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonrasında adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Basit cinsel saldırı" suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K'nin kentte olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır