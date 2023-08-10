Fethiye'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kızılada adasında tespit edilen bir grup yabancı uyruklu düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir adada 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe açıklarındaki Kızılada'da bir grup yabancı uyruklunun tespit edilmesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ile Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.
Ekipler tarafından adada 9 göçmen yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel